Более 73 тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Заявки на участие будут приниматься до 14 сентября.

Более 73 тысяч человек уже подали заявки на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщил Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ, на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Регистрация завершится 14 сентября, и времени остается не так много.

В первом сезоне конкурс привлек полмиллиона участников со всей страны. Удивительно, но формат оказался не просто интересным — он сработал как эмоциональный генератор: семьи становились ближе, дети — разговорчивее, а бабушки — душой компании. 32 команды получили призы, и это были не грамоты — 15 семей купили квартиры, четрые семьи — дома, пять — участки, а еще восемь закрыли ипотеки или сделали первый взнос. Финалисты съездили в семейное путешествие.

Президент России Владимир Путин лично дал старт новому сезону конкурса и назвал его «источником положительного заряда», подчеркивая, что вся социальная политика страны должна вращаться вокруг семьи. Конкурс, по словам главы государства, делает саму идею большой, сплоченной семьи модной и живой.

Нынешний сезон посвящен культурному коду России. Как рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, участников ждут творческие задания: создать семейный музей, рассказать об исторических предках к 80-летию Победы, приготовить авторское блюдо. Уже сейчас семьи вовлечены в задания — конкурс начал дистанционный этап сразу после старта регистрации.

География охвата впечатляет: заявки пришли из всех 89 регионов страны. Самыми активными оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В числе участников — 60% женщин. Неудивительно, ведь, как отметил Бетин, именно женщины чаще всего вдохновляют свои семьи на участие в таких проектах.

Своим мнением поделилась и Юлиана Слащева, руководитель семейной студии. Она назвала конкурс крупнейшим событием последних лет.

«Для меня как для человека, руководящего детско-семейной студией, которая работает как раз для семей, конкурс — это крупнейшее событие последних двух лет. Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, увидев, как разные поколения находят общий язык, у них появляются общие темы для разговоров, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности. Мы хотим продолжать участвовать в подготовке конкурса — предлагать задания, чтобы семьи практиковались в умении знать и разбираться в мультфильмах. У меня самой есть задание-фаворит, и я хочу его реализовать в своей семье — ведь у меня трое детей. Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей, ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», — поделилась Слащева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турнир по танцам среди молодежи и детей пройдет в Москве.