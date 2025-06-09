Сезон грибов начался: как правильно нарядиться на «тихую охоту»

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Правильная одежда спасет от опасностей, которые встречаются в лесу.

В Подмосковье стартовал грибной сезон — леса полны белых, подберезовиков и лисичек. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Life.ru. По ее словам, отправляться за грибами стоит только с умом, иначе тихая прогулка может обернуться неприятностями.

По словам синоптика, главное — экипировка. Резиновые сапоги спасают от болот и змей, плотные брюки — от укусов насекомых, а платок или косынка — от клещей. Рубашка с длинным рукавом и репелленты дополняют комплект. Все это нужно брать с собой обязательно — даже если вы идете в знакомое место.

Грибы лучше не вырывать, а аккуратно срезать ножом. Так и лес меньше страдает, и добыча выглядит чище. Позднякова советует сразу убирать с грибов иголки, листву и прочий мусор — тогда они будут красиво смотреться в корзинке и легче перерабатываться дома.

Не стоит забывать и про навигацию. В глухих уголках связи может не быть, поэтому полностью заряженный телефон и компас — вещи первой необходимости. Даже если вы бывали в этом лесу сотню раз, лучше подстраховаться.

«Наверное, каждый местный житель знает все свои „грибные“ места и хорошо там ориентируется. Я с детства собираю грибы там, где я живу, поэтому у меня тоже есть места, которые как были „грибными“ 50 лет назад, так и остаются сейчас. Просто вести поиск надо более тщательно, потому что сейчас желающих собирать грибы гораздо больше, чем раньше было», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые зафиксировали массовое распространение смертельно опасных грибков.