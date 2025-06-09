Фото: © Getty Images/Michel BARET

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Причиной смерти стал рак.

На 74-м году жизни скончался Билл Аткинсон — инженер и новатор, стоявший у истоков создания компьютера Apple Macintosh. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Об этом сообщила BFMTV.

Аткинсон вошел в историю как один из тех, кто не просто работал над Mac, а изобрел взаимодействие человека с компьютером. Именно он ввел в обиход двойной клик — то простое движение, без которого сегодня не обходится ни один пользователь.

Глава Apple Тим Кук назвал Аткинсона провидцем.

«Он был настоящим провидцем, чье творчество, искренность и новаторская работа над Mac будут вдохновлять нас вечно. Мы думаем о его близких», — написал он в X (бывший Twitter).

Билл Аткинсон также разработал программы, которые стали фундаментом для десятков других проектов. Его подход к дизайну интерфейса и взаимодействию с системой навсегда изменил облик персональных компьютеров.

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