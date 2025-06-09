«Клубничное полнолуние» 11 июня: что это такое и где его можно увидеть

Фото: 5-tv.ru

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Это редкое астрономическое явление. В следующий раз его можно будет наблюдать в 2043 году.

Россияне 11 июня смогут увидеть «Клубничное полнолуние». В этот день Луна опустится очень близко к Земле. Из-за этого она будет визуально казаться больше, чем обычно. А благодаря непривычному наклону Луна окрасится в светло-бордовый оттенок. Это редкое астрономическое явление. В следующий раз его можно будет наблюдать только через 18 лет — в 2043 году. Астролог Борис Зак рассказал URA.RU, что можно и что нельзя делать в этот период, а также где увидеть Клубничное полнолуние.

Почему Луну 11 июня называют Клубничной

Название «Клубничная Луна» появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали названию каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июньское полнолуние получило такое название, так как оно совпадало с сезоном сбора дикой клубники.

Что нельзя делать в полнолуние 11 июня

По словам астролога Бориса Зака, в этот раз полнолуние состоится в знаке Стрельца. Так, 11 июня можно смело доделывать все важные дела, начатые в течение последних двух недель. Однако со следующего дня — 12 июня — специалист рекомендует убавить активность.

«Полнолуние — это точка пиковой энергии. Точка, когда можно сделать последние важные шаги в тех делах и проектах, что вы начали две недели назад на новолуние в Близнецах. Стрельцом управляет Юпитер — планета расширения. И, начиная с полнолуния и на две недели вперед, рекомендуется снизить активность в расширении тех дел, которыми вы занимались до этого», — уточнил астролог.

Помимо этого, специалист рекомендует отложить на две недели все дела, которые касаются бизнеса или покупки недвижимости.

Что можно делать в полнолуние 11 июня

По словам Бориса Зака, полнолуние в Стрельце добавит знакам стремления к свободе, приключениям, а также зарядит их оптимизмом и энтузиазмом. Он отметил, что этот период очень благоприятен для решения юридических вопросов и вопросов, связанных с получением высшего образования.

«При этом полнолуние в Стрельце призывает нас быть более терпимыми по отношению к чужим мнениям и чужим культурам. В вопросе инвестиций Стрелец призывает не терять голову, а действовать с умом», — отметил эксперт.

Также астролог порекомендовал воздержаться от азартных игр, а также не принимать участие в любых авантюрах.

Где и когда можно увидеть «Клубничное полнолуние»

Фаза полной Луны 11 июня начнется в 10:46 по московскому времени. Наблюдать полную Луну на небосводе можно с любой точки планеты до утра 12 июня. Чтобы увидеть необычную бордовую Луну, не потребуется специальный прибор. Достаточно просто выйти на улицу и посмотреть в небо.

Ранее, писал 5-tv.ru, жители России увидели «цветочную» Луну.