Путин обсудил с Дегтяревым реформу детского спорта и развитие международного сотрудничества

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Президент России провел рабочую встречу с министром спорта РФ. Среди тем разговора также были поддержка участников СВО, а также запуск Российского спортивного фонда.

За поборы в спортивных секциях для детей и подростков могут ввести уголовную ответственность. Сегодня президент России Владимир Путин потребовал обеспечить все условия, чтобы занятия спортом были доступны для всех. На встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым президент говорил и об участниках специальной военной операции (СВО) — для них нужно развивать адаптивные направления. Что касается большого спорта, Россия готова проводить достойные международные соревнования с хорошим вознаграждением. Какие еще заявления сделал глава государства, узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На встрече с министром спорта Владимир Путин сразу обозначает несколько ключевых тем: от строительства инфраструктуры и поддержки ветеранов СВО до работы спортивных федераций и международного сотрудничества. Президент подчеркивает, что для нас олимпийские идеалы превыше всего.

«Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений, в международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой. Во всяком случае, ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не то, чтобы отстаивать идеалы олимпийские», — отметил Владимир Путин.

А значит, мы должны подавать пример, спортивные ценности прививать с детства. Михаил Дегтярев отчитывается: в России почти 22 миллиона детей занимаются спортом, в юношеском резерве — более двух миллионов спортсменов.

Причем соревнования становятся доступнее. С 1 мая действует приказ об отмене всех стартовых взносов для детей. С теми, кто продолжит поборы, будут бороться.

«Восстановление этой социальной справедливости, по нашему мнению, потребует внесения изменений в законодательство, вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

«Мы с вами уже говорили. Мы все перекладываем на себя, правда? На себя примеряют. Вот я знаю, что сегодня я бы, наверное, если бы я занимался сегодня спортом, я вряд ли смог бы выполнить, я уже говорил вам, мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз — мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена», — рассказал Владимир Путин.

Вопросы социальной справедливости доминировали в разговоре. Многие из участников спецоперации после возвращения с фронта пробуют себя в спорте. Для них создаются все условия — в прошлом году в «Сириусе» прошел финал турнира для ветеранов. Другие, благодаря проекту «Время героев», становятся руководителями.

«Мне повезло быть наставником кавалера ордена Мужества, выпускника этой программы „Время героев“, Роман Гришин, мы с ним поработали, и он назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Курирует киберспорт и фиджитал-движение», — сообщил Михаил Дегтярев.

Новые руководители будут очень кстати. Как раз сейчас создается Российский спортивный фонд. Средства из его копилки пойдут на развитие детского и массового спорта. Впрочем, здесь уже есть достижения — в прошлом году больше половины граждан России участвовали в марафонах, заездах или просто тренировались для души.

Несмотря на давление, Россия остается одной из ведущих спортивных держав. В 2024 наши спортсмены завоевали 71 медаль, из них — 32 золотых. В этом году в планах — 28 чемпионатов мира. Президент напоминает, что работа на международной арене должна быть выверенной.

«Она должна быть построена очень дружественно по отношению к тем людям, которые к нам также относятся, но при понимании того, что у нас есть и свои интересы, в том числе и в этом виде деятельности, и свои принципы. И это должно быть достойно и для наших партнеров, и для наших друзей, и для нас», — подчеркнул Владимир Путин.

В этом у России немало единомышленников. Игры будущего, игры БРИКС подтвердили нашу прочную спортивную связь с глобальным большинством. Впереди новые проекты, как, например, Игры ШОС (Шанхайской организации сотрудничества — Прим. ред.). Уже сейчас идут переговоры о том, чтобы провести их в Москве или в Петербурге.