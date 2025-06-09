«Мне становится некомфортно»: Гогунский запретил женщинам грустить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению артиста, женщина не имеет право быть перед мужчиной в плохом настроении.

Женщина не должна грустить при мужчине, даже если причиной плохого настроения стала менструация. Об это заявил актер Виталий Гогунский изданию Woman.ru.

Не так давно в интервью артист предложил всем представительницам прекрасного пола ходить грустить в сад. А проявлять негативные эмоции при мужчине, «женщина не имеет право». После этого высказывания в сети разразился скандал.

Однако извиняться звезда сериала «Универ» не спешит. Вместо этого он продолжил настаивать на том, что прав. Актер объяснил свою позицию тем, что, когда женщина грустит, ему тоже грустно.

«В моем доме, в моем ''монастыре'', все так, как я сказал. Когда я вижу грустную женщину, мне самому становится некомфортно. Мне нехорошо, я хочу помочь. И часто женщины этим пользуются — грустью как способом манипуляции, чтобы привлечь внимание», — заявил Гогунский.

Он добавил, что если настроение девушки испортилось из-за менструации, то это все равно не повод проявлять негативные эмоции рядом с мужчиной. По его мнению, женщины должны «побыть в саду», а не «фонить своим настроением на всех». То есть девушки должны быть в эти изолированы, а мужчины в качестве заботы — приносить ей воду и обезболивающие таблетки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Виталий Гогунский резко высказался о женщинах.