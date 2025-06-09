Движение транспортных средств будет ограничено в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса-2025»
Фото: 5-tv.ru
Ближе к дате проведения праздника изменятся маршруты общественного транспорта.
Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса-2025» внесли коррективы в транспортное движение в центре Санкт-Петербурга.
С 5 июня по 5 июля включительно запрещена остановка транспортных средств на Биржевой площади у Ростральных колонн. Также в различные периоды времени запрет на остановку распространяется на следующие участки:
— 9 июня с 09:00 до 06:00 11 июня и с 16:00 28 июня до 06.00 29 июня — Университетская набережная д. 1-3 и д. 3;
— 10 июня и 18 июня с 00:00 до 08:00 — Университетская набережная, д. 3;
— 11 июня с 00:00 до 15:00 — Мичуринская улица вдоль д. 1, Петровская набережная, напротив д. 6-8;
— 20 июня с 00:00 до 09:00 — проезд от Певческого моста до Дворцовой площади, Биржевой проезд вдоль д. 43 по Биржевой площади.
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На сутки, 27 июня, установлен запрет на стоянку транспорта на Конюшенной площади вдоль дома № 1.
С 5 июня по 1 июля в различные периоды времени будет сужена проезжая часть на нескольких участках дорог:
1) Дворцовая наб. от д. 34 до д. 38 (сужение на одну полосу):
• 19 июня с 09:00 до 06:00 20 июня;
• 22 июня с 07:00 до 23:59 23 июня;
• 30 июня с 02:00 до 08:00 02 июля.
2) Адмиралтейская набережная вдоль д. 4:
• 9 июня с 09:00 до 06:00 10 июня;
• 10 июня с 09:00 до 06:00 11 июня.
3) Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади и Университетская набережная, д. 3:
• 10 июня с 08:00 до 06:00 11 июня;
• 18 июня с 08:00 до 06:00 19 июня.
4) улица Мичуринская вдоль д. 1 и Петровская набережная напротив д. 6-8:
• 11 июня с 15:00 до 06:00 13 июня.
5) от перекрестка Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд в направлении к Университетской набережной (сужение на одну полосу):
• 15 июня с 22:30 до 08:00 30 июня.
6) от перекрестка Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд в направлении к Университетской набережной (сужение на две полосы):
• 15 июня с 22:30 до 06:00 16 июня;
• 16 июня с 22:30 до 06:00 17 июня;
• 17 июня с 22:30 до 06:00 18 июня;
• 25 июня с 22:30 до 08:00 26 июня.
7) Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной к Троицкому мосту:
• 15 июня с 23:00 до 10:00 01 июля.
8) от перекрестка Каменноостровский проспект — Петровская набережная в направлении к Дворцовой набережной:
• 16 июня с 22:30 до 07:40 17 июня;
• 17 июня с 22:30 до 07:40 18 июня;
• 18 июня с 22:30 до 06:00 19 июня;
• 19 июня с 22:30 до 07:00 20 июня;
• 29 июня с 22:30 до 07:00 30 июня;
• 30 июня с 22:30 до 07:00 01 июля.
9) Биржевой проезд вдоль д. 43 по Биржевой площади и проезд от Певческого моста до Дворцовой площади:
• 20 июня с 09:00 до 09:00 02 июля.
10) Дворцовая набережная вдоль д. 4-6, д. 10, д. 22, д. 24, д. 30, д. 32:
• 22 июня с 07:00 до 07:00 02 июля.
11) от перекрестка Университетская набережная — съезды с Дворцового моста в направлении к Дворцовой набережной (сужение на одну полосу):
• 22 июня с 23:00 до 08:00 30 июня.
12) Дворцовая набережная от д. 34 до д. 38 (сужение на две полосы):
• 24 июня с 00:00 до 02:00 30 июня.
13) Адмиралтейская набережная от Дворцового моста к Адмиралтейскому проезду:
• 24 июня с 00:00 до 02:00 30 июня.
14) Конюшенная площадь вдоль д. 1:
27 июня с 00:00 до 09:00 часов 29 июня
С 11 июня в различные периоды времени будет запрещено движение по 6 участкам дорог, в том числе по съездам с Благовещенского и Дворцового мостов:
1) перекрестки набережная Лейтенанта Шмидта — Университетская набережная и Английская набережная — съезды с Благовещенского моста:
• 11 июня с 20:35 до 21:10 часов;
• 12 июня с 21:00 до 21:30 часов;
• 13 июня с 01:50 до 02:30 часов
2) перекрестки Каменноостровский проспект — Петровская набережная и Дворцовая набережная — съезды с Суворовской площади:
• 11 июня с 21:50 до 01:30 12 июня;
• 12 июня с 21:50 до 02:15 13 июня.
3) перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд:
• 11 июня с 21:20 до 01:30 12 июня;
• 12 июня с 21:50 до 02:15 13 июня.
4) Дворцовая набережная в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту:
• 21, 22, 23, 24, 30 июня и 1 июля с 00:01 до 07:00.
5) перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Адмиралтейская набережная — Дворцовая набережная — Дворцовый проезд:
• 24 июня с 00:01 до 08:00 25 июня;
• 30 июня с 00:01 до 08:00.
6) от перекрестка Каменноостровский проспект — Петровская набережная в направлении к Дворцовой набережной:
• 25 июня с 23:30 до 18:00 29 июня.
Ближе к дате проведения праздника изменятся маршруты общественного транспорта и станут недоступны для передвижения Троицкий и Дворцовый мосты.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала