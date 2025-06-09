Стала известна причина смерти актрисы Наталии Потаповой

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

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Артистка умерла на 74-м году жизни.

Заслуженная артистка России Наталия Потапова 7 июня умерла на 74-м году жизни от желудочного кровотечения. Об этом изданию aif.ru сообщила ее однокурсница Зоя Янышева.

«До сих пор тяжело поверить. У нее были проблемы со здоровьем, она не афишировала это. Принимала обезболивающие. На этом фоне, как я понимаю, открылось желудочное кровотечение», — поделилась Зоя Янышева.

Женщина рассказала, что дружила с Потаповой еще с института. Они часто встречались и созванивались.

«Она была со стержнем, с настоящим русским характером. Жила своей работой. В последние годы, в основном, снималась в сериалах и полнометражных фильмах», — рассказала Зоя Янышева.

Дебют Наталии Потаповой в кино состоялся в 1974 году в фильме-спектакле «В восемнадцать мальчишеских лет». За это время актриса приняла участие в 94 проектах. Последней ее работой стали съемки в картине «Деревенский Фрейд». В ней артистка сыграла главную женскую роль — бабу Шуру. Также Наталия Потапова на протяжении 30 лет служила в столичном театре Ермоловой.

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