«Ждем эволюцию украинской позиции»: Песков про ситуацию с обменом тел

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Россия все еще готова соблюдать стамбульские договоренности.

Россия все еще ждет окончательного решения Украины в вопросе обмена тел. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские специалисты находятся на месте, где должен был произойти обмен погибшими.

«Мы готовы выполнять (стамбульские договоренности. — Прим. ред.), поэтому давайте дождемся начала недели. Посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны», — отметил представитель Кремля.

Он также заявил о том, что пока российская сторона не намерена просить помощи в данном вопросе у международных организаций, так как договоренности были заключены на двустороннем уровне. Поэтому пока Киев окончательно не откажется от обмена, какие-либо дополнительные действия Москва предпринимать не собирается.

Передача тел погибших украинской стороне должна была пройти 7 июня. Однако обмен не состоялся. Незалежная неожиданно отсрочила его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта.