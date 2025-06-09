Секрет прост: отец Илона Маска рассказал, как вырастить гения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Пожарская; 5-tv.ru

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Эррол Маск заявил, что воспитание выдающегося ребенка требует строгого подхода.

Отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, поделился раскрыл секрет, как вырастить сына-гения. По его словам, ребенка «необходимо много шлепать», сообщил он 5-tv.ru.

Эррол Маск прилетел в Москву для участия в «Форуме будущего 2050». Мероприятие продлится два дня — 9 и 10 июня. Ожидается, что там отец Илона выступит в качестве спикера. На форуме зарубежные и российские эксперты обсудят разные темы, среди которых высокие технологии, наука, космос и образование.

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск появился на свет в 1971 году в семье Эррола Маска и его жены, модели Мэй Маск. Когда мальчику было восемь лет, его родители развелись. Сначала будущий предприниматель остался вместе с матерью, но потом решил переехать к отцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соратники Дональда Трампа обсуждают возможное выдворение Маска из США.