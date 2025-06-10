Семья в сборе: Харламов отметил годовщину свадьбы с женой

Мать Харламова поздравила сына и его жену с годовщиной свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Праздник прошел в домашней обстановке.

Известный юморист и телеведущий Гарик Харламов устроил камерное семейное торжество по случаю первой годовщины свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук. Как сообщает издание 7Дней.ру, Харламов пришел на праздник с двумя пышными букетами: один — для жены, второй — для своей матери Натальи Игоревны. По словам самого комика, цветочные композиции были одинаковыми, чтобы избежать ненужных сравнений и возможных обид со стороны любимых женщин.

Пара официально оформила отношения в 2024 году, и теперь отметила так называемую «ситцевую» свадьбу в компании родных и близких. Мама шоумена произнесла трогательную речь и пожелала молодоженам любви и душевного тепла.

«Не заметила как пролетел год! Гарик и Катюша, желаю любви, взаимопонимания и солнечного настроения на сто лет вперед», — сказала Наталья Игоревна.

Поклонники обратили внимание на то, что Катерина Ковальчук во время праздника старалась скрыть живот за подаренным букетом. Подписчики в соцсетях начали строить догадки о возможной беременности актрисы. Некоторые уверены, что Ковальчук намеренно выбрала свободную одежду и не афиширует свое положение.

Стоит напомнить, что ранее Гарик Харламов открыто говорил о желании снова стать отцом. У него уже есть дочь Анастасия от первого брака с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук раскрыла срок своих отношений с Харламовым.