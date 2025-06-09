Космос, нейроколлабы и бесконечный масштаб: чем запомнилась Премия МУЗ-ТВ 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Особым призом были отмечены как легенды, так и новые исполнители.

Космическая капсула, нейроколлаборации и музыкальные супергерои — чего только не было на 20-ой, юбилейной, премии «МУЗ-ТВ – 2025. Легенда». Событие состоялось 7 июня в «LIVE Арена».

В этом году премия показала невероятный уровень переплетения технологий и искусства. Сцена превратилась в город легенд — от трибьютов и ретрошика до космоса и футуризма. Прозвучали десятки хитов, зрители увидели зрелищные постановки и неожиданные дуэты. Артисты словно сражались за внимание публики, но делали это не из-за конкуренции, а из желания создать незабываемое шоу.

Музыкальные эпохи, смыслы и формы пересекались в каждом номере. Клава Кока разрушила стеклянный куб — метафору хейта, МакSим парила над сценой на солнце, а Татьяна Куртукова превратила песню «Матушка» в мощный рок-гимн.

Главной интригой вечера являлось, кто же поедет домой с заветными тарелками? Этого момента ждали не только звездные гости, но и многочисленные поклонники. С необычайным волнением зрители узнали имена победителей в различных номинациях.

Титул «Лучшей исполнительницы» достался солнечной Мари Краймбрери, а «Лучшим исполнителем» был признан всепобеждающий Сергей Лазарев, который снова подтвердил свой статус на музыкальном Олимпе. В категории «Лучшая группа» победу одержали Artik & Asti — их гармония и талант не оставили никого равнодушным.

Невозможно было не отметить уникальный альбом «Август навсегда» от МОТа. Этот проект не просто пришелся по душе поклонникам, он стал настоящим культурным явлением. Потому заслуженно удосужился звания «Лучший альбом». А награду за «Лучшую песню» забрала невероятная Татьяна Куртукова, затронув сердца слушателей своим произведением «Матушка».

Признание «Прорыва года» получила креативная команда «Комната Культуры», а «Лучшее видео» впечатлило зрителей благодаря сотрудничеству Димы Билана и Мари Краймбрери в проекте It’s my life. Нельзя не упомянуть и о прекрасной Люсе Чеботиной, ставшей обладательницей награды за «Лучшее танцевальное видео» с клипом «За бывшего», и трогательной лирики Akmal’ в видео «Раневская».

В этом году звезды премии не остались в одиночестве — награды в специальных номинациях обозначили истинные легенды индустрии. Продюсер Игорь Крутой, безусловно, заслужил титул «Легендарного композитора», а певец Дима Билан, добавив к своей коллекции уже 23-ю тарелку, стал «Легендарным исполнителем». Лолита также в очередной раз покорила сердца зрителей и получила признание как «Легендарная исполнительница». Не менее заслуженно коллектив «Звери» получил признание, как «Легендарная рок-группа».

Народный артист РФ Николай Басков, безусловно, «Золотой голос России», был отмечен за свой вклад в развитие отечественной музыки, а обворожительная Яна Рудковская заслужила титул «Легендарного продюсера». Ненавязчивые хиты группы «Иванушки International», не покидающие русские дискотеки, сделали их «Легендарной группой», а Михаил Гуцериев стал «Легендарным поэтом», на чьих текстах выросло не одно поколение артистов.

Награду «Выбор VK Музыки» получил молодой и дерзкий рэпер Toxi$ — яркий представитель новой волны хип-хопа.

Состоявшаяся церемония вновь подтвердила, что в российской музыке множество талантов, готовых покорять сердца зрителей. Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА! стала настоящим праздником, а каждое имя, прозвучавшее со сцены, стало очередным шагом к признанию, популяризации культуры и искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой.