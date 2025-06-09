Одна из немногих уступок: Карл III не будет принимать парад верхом из-за болезни

Фото: Reuters/Chris Jackson

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Появляться перед подданными на коне — одна из традиций, которую монарх возобновил после смерти королевы Елизаветы II.

Король Великобритании Карл III отказался от верховой езды во время праздничного парада. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По данным СМИ, монарх на предстоящем праздновании своего Дня рождения предстанет перед публикой не на коне, как это было последние годы, а вместе с королевой Камиллой проедет в карете от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно.

В издании уточнили, что причиной этого стала онкология, с которой король борется с начала 2024 года.

«Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», — уточнила газета.

После смерти его матери, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022 года Карл III возобновил традицию «монарх в седле». Впервые за 37 лет венценосная особа появилась на параде верхом. В последний раз на лошади перед своими подданными Елизавета II предстала в 1986 году. Тогда ей было 60 лет. После этого на всех торжественных мероприятиях королева ездила в карете, хотя от верховой езды в своих имениях она не отказывалась практически до самой смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыты подробности отношений Карла III с внучкой.