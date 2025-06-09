«Мощь России»: Патрушев о Стратегии развития Военно-морского флота

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Прядивый

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Модернизация ВМФ поможет вернуть РФ статус одной из величайших морских держав.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Об этом изданию aif.ru сообщил помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

По его словам, задача о составлении подобного документа была поставлена еще в июле прошлого года. Министерство обороны подготовило проект, который был доработан с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. После чего итоговая версия Стратегий была утверждена 30 мая.

Он подчеркнул, что развитие флота является одной из приоритетных задач для нашей страны в ближайшие годы. В истории современной России подобный проект был утвержден впервые. Он нужен для того, чтобы восстановить статус РФ как одной из величайших морских держав.

«Проводить такую работу невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ», — отметил Патрушев.

Для составления данной Стратегии применяли анализ развития военно-политической обстановки в мире, вероятности и характера возможных вооруженных конфликтов, а также потенциал лидирующих морских держав мира. Кроме того, была проведена оценка состояния и возможностей современного ВМФ России, учитывался, в том числе и опыт, полученный на СВО.

Благодаря всем этим данным были сформулированы требования к будущему флоту, задачи, которые он будет выполнять в мирное и военное время. Выделены механизмы, которые помогут сформировать облик ВМФ.

«Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», — резюмировал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Патрушев высоко оценил новейшее рыболовецкое судно «Капитан Соколов».