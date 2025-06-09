Внимательность машиниста спасла жизнь пассажирам поезда в Воронежской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Александр, успевший вовремя остановить состав, не считает себя героем.

Внимательность и своевременная реакция одного человека помогли спасти сотни жизней. Машинист, благодаря которому удалось избежать железнодорожной катастрофы в Воронежской области, ежедневно получает сотни сообщений с благодарностями. Александр Коротких героем себя не считает, говорит, что просто выполнил свою работу.

«Подъехав к 725 километру обнаружил неисправность насыпи железнодорожной, а потом и отсутствие двух фрагментов правого рельса железнодорожной колеи. Остановился. При детальном рассмотрении обнаружил подрыв в двух местах», — рассказал машинист Александр Коротких.

Таким образом Александр Коротких успел остановить поезд перед местом подрыва путей пятого июня. В вагонах находились около пятисот человек, включая детей, которые ехали на отдых в Адлер. Никто из них не пострадал.