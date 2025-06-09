Протесты в Лос-Анджелесе: полиция третий день борется с митингующими

Фото, видео: Reuters/Jill Connelly; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США Дональд Трамп допустил введение войск для разгона протестующих.

На третий день протесты в Лос-Анджелесе все больше напоминают городские бои. Сегодня митингующие подожгли сразу четыре беспилотных автомобиля. Параллельно атаковали патрули: известно, что пострадали двое полицейских. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ, а в какой-то момент начали стрельбу резиновыми пулями.

Одна из них прямо во время эфира попала в ногу австралийской журналистке. Известно, что сегодня полиция задержала десять человек. Сам президент США уже заявил, что протестующие выходят на улицы за деньги. А ранее Белый дом отправил для подавления беспорядков дополнительные силы нацгвардии. И, судя по всему, в Вашингтоне не исключают полномасштабную военную операцию.

«У нас везде будут войска. Мы не позволим случиться восстанию. Мы не позволим разорвать нашу страну на части, как это было при Байдене», — заявил президент США Дональд Трамп.

При этом, Трамп заверил американцев, что оперативно наведет порядок в мятежном городе. Впрочем, практически сразу после этих слов президент США споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Вслед за ним на том же самом месте едва не упал и госсекретарь Марко Рубио.

Нынешний глава Белого дома в прошлом активно высмеивал именно неспособность Джо Байдена ходить по трапу — как свидетельство слабого здоровья и невменяемости для управления государством.