На пользу или нет? Автоматы с едой могут появиться в российских школах

Фото, видео: 5-tv.ru

Инициатива установить в школах вендинговые автоматы со здоровой едой вызвала споры.

Планируемые революционные изменения в системе школьного питания обернулись ожесточенными спорами. Амбициозный проект по установке в учебных заведениях умных вендинговых автоматов со здоровой едой, поддержанный Минпросвещения, вызвал вал критики со стороны экспертов.

И пока чиновники и операторы говорят о строжайшем контроле качества, QR-кодах и полезной альтернативе, родители тревожатся: их смущает высокая цена и полезность упакованной еды. Корреспондент «Известий» Павел Проломов разбирался в проблеме.

Вместо привычных каш и котлет– здоровая еда из торгового автомата. Нет, это не замена классической столовой, а только ее альтернатива, которая вскоре может появиться в тысячах российских школ. Проект уже получил поддержку Минпросвещения. Там утверждают, что по каждому продукту должна быть доступна полная информация, чтобы избежать аллергии или обострения заболеваний.

«Подводится QR-код и высвечивается калорийность, состав продукта, производитель и рекомендации об использовании», — рассказала заместитель директора департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения Елена Ложкина.

Для реализации замысла привлекают крупных производителей «правильной» еды». Они готовы создавать продукты, специально адаптированные для школьников. Обещают строжайший контроль качества еды. Для этого внутри аппаратов установят телеметрию, чтобы следить за температурой и сроками хранения»,

«Мы взаимодействуем в тесном контакте с комбинатами школьного питания и, в том числе, реализуя и их продукцию, упакованную во флоу-паки», — отметил президент союза оператора торговых автоматов Леонид Нестеренко.

А вот от пресловутых шоколадных батончиков и других привычных снеков для быстрого перекуса придется отказаться, уверены диетологи. Хотя и в готовой упакованной еде есть нюансы.

«Продукты, в зависимости от способов приготовления и хранения, частично, конечно, в любом случае, будут терять свою питательную ценность. Если говорить, все-таки, о школах, которые имеют возможность приготовления свежей еды день в день, то конечно, это все-таки намного лучше, чем еда, которая уже хранится какое-то время», — прокомментировала диетолог Екатерина Маркова.

Учебные заведения для вендингового бизнеса — не только новый рынок сбыта, но и возможность заработать. В России около 40 тысяч школ, и если поставить по аппарату в каждую, можно получить солидную прибыль, учитывая наценку на товар.

«Скажем, одна шоколадка, если вы покупаете в магазине, может стоить условно там 60 рублей, то там это будет минимум 100 — 120 и выше. Все только потому, что первое — обусловлено высокой арендой, а второе — это маржа. Любой бизнес стремится много зарабатывать», — отметил маркетолог Денис Федоренко.

Да и помимо цены, возникает много других вопросов. Вот, к примеру, рисовая каша в обычном вендинговом аппарате. Забираем. Холодное есть невкусно, да и нельзя, где-то нужно разогреть. Значит, в каждую школу дополнительно потребуется поставить микроволновку. Одной, опять же, недостаточно, будут собираться те же самые очереди, что и в столовую.

Новость об установке автоматов с полезной едой маму двух школьников Ирину Боровик совсем не обрадовала. Сомневается, что еда будет полезной.

«Еда будет очень дорогая в них, либо некачественная. Потому что, если она будет качественная, то очень дорого, если это будут чипсы и кола, то зачем? Вот есть ближайший магазин, они и так бегают. И я бы не хотела, чтобы их устанавливали в школе ни в каком варианте. Ни в полезном, ни во вредном, потому что я это не могу контролировать, а школьное питание могу», — считает многодетная мать Ирина Боровик.

Неоднозначно к установке автоматов со здоровой едой отнеслись и руководители некоторых школ. Считают, что заменить столовую с горячим питанием полезные перекусы не смогут.

«Я категорически против этой альтернативы. Такая попытка уже делалась. И вместо нормальной, живой, хорошей пищи, сюда должны были поступать вот эти уже замороженные котлеты и так далее», — поделился мнением директор школы № 109 г. Москвы Евгений Ямбург.

Если проект все-таки реализуют, то уже в сентябре этого года родителям придется выдавать значительно больше карманных денег для своих детей. В среднем обед для одного школьника может обойтись в 700 рублей. Что, конечно, трудно назвать доступным вариантом для обеда.