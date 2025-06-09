Более 1600 человек пострадали от клещей в Петербурге и области за неделю

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Энтомологи объяснили, почему невозможно истребить всех опасных насекомых.

Роспотребнадзор представил тревожную статистику о ситуации с клещами в Петербурге и Ленобласти. Только за неделю от укусов этих насекомых пострадали более 1600 человек. Среди них — более 200 детей.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Пушкинском районе. У нескольких человек медики выявили опасные заболевания, которые передаются именно этими кровососущими — энцефалит и боррелиоз. О том, где еще клещи атакуют чаще всего, и почему полностью избавиться от них не получится, узнала корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Уже вторую неделю Андрей Андреев проводит на больничной койке. Вспоминает свой отдых на Алтае в мае. Купался в реке, а когда вышел, заметил на себе сразу двух клещей. Решил, что все обойдется. В больницу сразу не поехал.

«Начала сильно болеть голова, прям очень сильно, и как будто вся голова. Не где-то внутри, не концентрировано, а в целом, такая неприятная боль» — поделился Андрей Андреев.

Диагноз: энцефалит. Это вирусное заболевание, при котором поражается головной и спинной мозг. Сейчас это лечится, но больничный может затянуться.

В соседней палате — Анастасия Вильгельм, ее клещ укусил на экскурсии в Подпорожском районе еще в апреле.

«Кроме температуры, ломоты никаких проявлений у меня не было. То есть мне ставили капельницы, и в удовлетворительном состоянии я была выписана. Но так как в итоге оказалось волновое течение, то через неделю снова поднялась температура, и я вернулась заново в больницу», — рассказала Анастасия Вильгельм.

Врачи объясняют: чем раньше вирус будет выявлен, тем выше шанс, что болезнь не разовьется в тяжелую форму. В Петербурге и Ленобласти клещи переносят не только энцефалит, но и бореллиоз. При этом заболевании тоже страдает нервная система, оно может стать хроническим. Поэтому клеща не надо выбрасывать, его необходимо обследовать на наличие инфекции.

«Тяжелая клиническая картина клещевого энцефалита на самом деле не является самой частой. Только небольшое количество пациентов — от 1 до 3% среди заболевших клещевым энцефалитом — могут развить такие тяжелые формы. У большинства пациентов может проходить просто в лихорадочной форме, в виде лихорадки. Но тем не менее настороженность, что это может перейти в такое тяжелое течение, у нас всегда есть», — отметила заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением клинической инфекционной больницы им. С. П Боткина Ольга Соколова.

С начала лета в медицинские организации Петербурга обратились почти 1000 человек с жалобами на укусы клещей. Только в городе более 130 случаев. Больше всего — в озелененных районах: Пушкинском, Курортном, Приморском, Выборгском.

В Ленинградской области к медикам обратились более 600 человек. Чаще всего жалобы регистрируют в Тихвинском, Подпорожском, Гатчинском районах.

Обработка городских парков средствами от клещей проводятся по графику, который составляет Роспотребнадзор. И только в районах, где уже была зафиксирована активность паразитов.

«По результатам анализа тех фактов заболеваний энцефалитом, когда люди обращаются за медицинской помощью, они, соответственно, проводят анализ тех территорий, где наибольшее идет выявление. После этого они, соответственно, определяют план территорий районов Санкт- Петербурга для обработки на следующий год», — отметил начальник отдела содержания территорий зеленых насаждений комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Алексей Даричев.

Энтомологи объясняют: всех клещей истребить невозможно, да и не нужно, ведь они являются частью пищевой цепи, а при обработке гибнут и другие паукообразные и насекомые. Так что собираясь на природу стоит соблюдать простые правила: лучше надеть светлую одежду, чтобы сразу заметить клеща. Как следует обработать всю поверхность одежды репеллентом. Накрыть волосы головным убором.

«Мы стараемся заправить, допустим, все брюки, все это — в носки, куртка по возможности на рукавах на резиночке, чтоб все это перекрывало. Соотвественнно, заправляем футболку также обязательно в штаны, чтоб у клещей было как можно меньше доступа к телу человека», — поделился грибник Алексей Базылев.

А еще в Петербурге можно бесплатно сделать прививку от энцефалита. Вакцинация проводится курсом, и лучше начинать еще осенью. Но существует и ускоренная схема. Это особенно актуально для тех, кто в ближайшее время собирается посещать лес или поехать в отпуск на природу.