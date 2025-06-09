Российские бойцы используют новую тактику уничтожения дронов ВСУ

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru

ВС РФ ежедневно расчищают дорогу нашей пехоте, уничтожая технику и опорные пункты ВСУ.

Наши операторы БПЛА начали применять новую тактику уничтожения вражеских дронов. Она позволяет перехватывать сигнал и получать картинку, которую видит противник. Как это работает — узнал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Над Сумской областью ясное и безветренное небо, словно по заказу наших расчетов ударных БПЛА. Отсюда до границы не больше пяти километров, как говорят бойцы, рабочая дистанция.

На кадрах — контрольная проверка дрона перед взлетом и финальный штрих — взвод боевого заряда. Вот сейчас поджигают бикфордов шнур, чтобы взвести снаряд. Все, пошел дым, и теперь дрон нам больше не друг.

Бойцы ежедневно расчищают дорогу нашей пехоте, уничтожая технику и опорные пункты ВСУ.

В воздухе, кроме обычного ударного беспилотника, — дрон-ретранслятор, который обеспечивает искусственную высоту.

«Чтобы быть выше, мы поднимаем дополнительный Mavic, и в такой конфигурации можно взлетать даже с низины. Вот сейчас наш пилот снял очки, чтобы видеть изображение с двух мониторов, и сейчас видно, что воздушный ретранслятор выдает картинку чуть более лучше», — поделился главный инженер БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Малыш.

Есть еще третий монитор, который передает картинку с вражеского беспилотника. На кадрах — система перехвата в действии: бойцы видят то же самое, что и вражеский пилот. Сейчас рядом с нами где-то кружит вражеский ударный беспилотник. Только что перехватили его картинку.

Расчет смотрит и слушает небо, моментально разбирая оружие. Оставшись незамеченными, бойцы быстро меняют позицию, чтобы успеть вычислить и нанести удар по базе вражеского расчета БПЛА. Такая охота может длиться сутками, расчет боевиков — цель приоритетная, а значит, будет уничтожена, чтобы российская пехота могла безопасно продвинуться вперед, расширяя полосу безопасности.