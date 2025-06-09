Renault планирует производить БПЛА на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Balk; 5-tv.ru

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Французский автогигант будет собирать дроны в тылу.

Автогигант Renault собирается производить дроны на Украине. Как сообщают французские СМИ, сборку беспилотников хотят организовать глубоко в тылу, за сотни километров от линии фронта. И даже обещают, что дроны может взять на вооружение и сама французская армия.

Впрочем, пока что Renault, как утверждается, еще не принял окончательного решения. Интересно, что о таких планах ранее рассказал министр обороны Франции, однако тогда он не уточнил, какая компания будет поставлять дроны боевикам ВСУ.



