Кряквы, огари и лысухи: каких водоплавающих птиц можно встретить в столице

Фото: mos.ru

У редких представителей пернатых появилось потомство.

На природных территориях Москвы появились птенцы крякв и огарей. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды отмечают, что в городе обитает более 30 видов водоплавающих птиц. Раньше всех свое потомство выводят кряквы. Затем эстафету перенимают огари и другие пернатые. Подробнее рассказывает сайт mos.ru.

Кряква

Первые птенцы вылупились у крякв. Это самый многочисленный и один из самых крупных видов уток. Они встречаются практически во всех городских парках.

Кладка кряквы состоит из 5–13 яиц. Насиживание длится около 26 дней. Меньше чем через месяц на свет появляются пуховички. Утята активно растут, набирают вес, они практически сразу могут довольно быстро бегать и плавать. В основном детеныши питаются мелкими беспозвоночными, они хорошо ныряют и могут искать пищу под водой.

Кряква — заботливая мать. Она постоянно начеку и следит за своим выводком. В случае опасности птица подает сигнал утятам и те быстро уплывают вместе с ней подальше от угрозы.

Огарь

Огарь относится к моногамным птицам. Пары не распадаются в течение многих лет. В кладке обычно 9–12 яиц, в исключительных случаях бывают кладки из 17 яиц. Выводки держатся на открытых водоемах. Самцы чрезвычайно агрессивно охраняют занятый семейством участок водоема, прогоняя с него других уток. Потомство огарей в основном питается водными растительными кормами.

После крякв и огарей ожидается пополнение у лысухи, чомги, камышницы и хохлатой чернети.

Лысуха

Лысуха занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Гнездятся эти птицы отдельными парами, охраняя границы участка от других особей своего вида. В их кладке насчитывается до 12 яиц. Насиживают и воспитывают птенцов оба родителя. Лысухи оберегают свое потомство от различных хищников, например болотного луня. В первые дни жизни у птенцов темно-серый окрас с характерной ярко-оранжевой головой и красным клювом, по мере взросления их окраска постепенно бледнеет.

Хохлатая чернеть

Хохлатая чернеть занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Начиная с мая эта птица строит гнездо посреди невысокой растительности. Кладка состоит из 8–11 яиц. В течение примерно 25 дней их насиживает самка. Птенцы быстро покидают гнездо, однако на крыло становятся примерно через 45–50 дней после появления на свет.

Чомга, или большая поганка

Чомга тоже занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. После вылупления птенцов родители с ними на спине перекочевывают на открытую воду, где и держатся до подъема молодняка на крыло. Пуховички отличаются полосатой окраской, с возрастом она постепенно исчезает. Основой рациона чомги служит мелкая рыба, а для птенцов взрослые особи добывают водных беспозвоночных.