Выходных больше, чем будней: в России началась короткая рабочая неделя

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Граждан ждет четырехдневный отдых.

Короткая трехдневная рабочая неделя началась в России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила экономист РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — сказала она.

Подольская отметила и другую приятную деталь: среда будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день завершится на час раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучшие выбрать для отдыха — отель или апартаменты.

Выбирать между проживанием в отеле и апартаментах следует, исходя из целей поездки, состава компании, личных предпочтений и других факторов. Как отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова, в некоторых ситуациях апартаменты оказываются практичнее — так как это небольшие, но полностью оборудованные квартиры, в которых есть удобства, отсутствующие в стандартных гостиничных номерах.