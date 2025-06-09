МИД Израиля: судно «Мадлин» с Тунберг на борту следует к берегам страны

Фото: www.globallookpress.com/Giuseppe Guarrera

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пассажиров корабля отправят в их родные страны.

Судно «Мадлин» с экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг на борту направилось к берегам Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

«Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля», — отметило ведомство в сообщении.

При этом представители израильского МИД уточнили, что всех пассажиров корабля планируется отправить в их родные государства.

Тунберг же, по мнению сотрудников ведомства, предпринимала попытки к организации провокации с целью привлечения внимания общественности. В пресс-службе пояснили, что на борту с экоактивисткой перемещалось «менее одного грузовика помощи». В это же время за прошедшую пару недель из Израиля в Газу направили по крайней мере 1,2 тысячи подобных машин.

«Небольшое количество помощи, которое находилось на яхте и не было использовано „знаменитостями“, будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам», — заключили в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, на борту следующего в сектор Газа судна с Гретой Тунберг объявили тревогу. Один из активистов заявил, что вокруг корабля было «много огней», которые оказались беспилотниками.