На Енисее зафиксирована утечка дизтоплива из-за повреждения теплохода

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

На месте работают специалисты и правоохранительные органы.

В районе Казачинского порога на реке Енисей 9 июня произошел инцидент с участием теплохода, в результате которого в воду попало дизельное топливо. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем telegram-канале, судно, следовавшее вниз по течению, получило повреждение корпуса, что и привело к утечке.

Следственные органы инициировали проверку в рамках процессуального законодательства. Уточняется, что мероприятия проводятся по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 247 и 263 Уголовного кодекса РФ — это нарушение экологических норм при обращении с опасными веществами, а также нарушение правил эксплуатации речного транспорта.

На месте происшествия уже работают специалисты, а также представители правоохранительных структур. Устанавливаются точные причины случившегося и степень нанесенного ущерба окружающей среде.

Ранее, писал 5-tv.ru, бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Сахалинской области.