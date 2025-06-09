«Не такой богатый, чтобы быть меценатом»: Киркоров предстал перед судом

Филипп Киркоров подал в суд на ремонтирующего его пентхаус бригадира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Звезда запросил с рабочего десять миллионов рублей.

Народный артист РФ Филипп Киркоров подал в суд на каменщика, который делал ремонт в его роскошном пентхаусе за миллиард рублей. Об этом обвиняемый певцом мужчина рассказал на шоу телеканала НТВ.

Исполнитель нанял бригаду каменщика Георгия Барановского для того, чтобы та отремонтировала его дом площадью 600 квадратных метров четыре года назад. По словам прораба, главной задачей была отделка двухэтажного строения звезды.

Также Георгий отметил, что стоимость материалов, закупленных для работ, составила 150 миллионов рублей. Киркоров сам подбирал камни из Бразилии, Италии и Ирана. В санузлах по проекту предполагалось размещение световых панно.

«Мы заявили 13 миллионов рублей за этот объем, это смешная цена. Обычная рыночная цена за этот объект — это 30 миллионов рублей. Мы делали по сути себестоимости во имя добра, рекламы и портфолио», — дополнил Георгий.

При этом сам певец, как уточнял сотрудник, был крайне доволен ходом работ. Однако на финальном этапе ремонта деньги поступать внезапно перестали.

«В общей сложности у нас отношения на 21 миллион рублей, а выплатили порядка 18-ти. Говорили: «Ты закончи все, мы тебе заплатим. Я не такой богатый человек, чтобы быть меценатом». А потом все: «Мы тебя закроем в тюрьме», — вспоминал каменщик.

Доступ на объект для бригады Георгия и для него самого запретили и обвинили прораба в просроченном и некачественном исполнении заказа. Киркоров потребовал десять миллионов рублей с Барановского по суду.

«Они бандитскими методами забрали материалы. Я без материала, без доступа в квартиру должен был закончить каким-то образом проект», — резюмировал каменщик.

Ранее 5-tv.ru писал, что в судебных разборках Киркорова и Успенской случился новый поворот.