Экипаж Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Пилоты успешно поразили цели, запустив ракеты по заданным координатам.

Экипаж вертолета Ми-35М армейской авиации уничтожил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевой вылет осуществлялся в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

После выполнения ракетных пусков вертолет совершил маневры уклонения, выполняя полет на предельно малой высоте и используя тепловые ловушки для защиты от ракет переносных зенитных комплексов.

Факт успешного поражения целей был подтвержден передовым авиационным наводчиком на земле.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.