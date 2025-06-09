Звал в гримерку? Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Джареда Лето подозревают в интимной связи с несовершеннолетними против их воли

Фото: Jens Kalaene/DPA/ТАСС

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Артист ситуацию не комментировал.

Актера и певца Джареда Лето в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним обвинили девять девушек. Об этом написал журнал Air Mail, ссылаясь на заявление пострадавших.

В издании отметили, что одно из написанных певцом приглашений начиналось словами: «Привет, дети».

Одна из заявительниц на Джареда поделилась деталями обстоятельств. По ее словам, модельные агентства на постоянной основе различными путями привлекали молодых девушек для участия в мероприятиях, где присутствовал Лето. Другие же попадали на туда через него. Каким способом, не уточнялось. Возрастной диапазон завербованных девушек был от 16 до 20 лет. При этом на вечеринки приглашались исключительно те, кого Лето встречал ранее лично.

«Приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам долгое время были „открытым секретом“ в индустрии шоу-бизнеса», — отметили в материале.

Актер, как рассказали предполагаемые пострадавшие, мог выйти к ним обнаженным и мастурбировать при них.

При этом представители артиста отвергли все обвинения.

Ранее, писал 5-tv.ru, французский суд признал актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах.