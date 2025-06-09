Редкое зрелище: «Клубничная Луна» украсит небо в июне

Фото: 5-tv.ru

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Полнолуние станет самым низким в Северном полушарии за последние 18 лет.

Вечером 10 июня 2025 года жители России смогут наблюдать уникальное небесное явление — полную «Клубничную Луну». Это будет не просто очередное полнолуние: оно окажется самым низким над горизонтом за последние 18 лет, а потому — особенно зрелищным.

Название «Клубничная Луна» пришло из традиций индейских народов Северной Америки, для которых июнь ассоциировался с сезоном сбора клубники. В европейской культуре этот лунный цикл называют «Медовой Луной», а в китайской традиции — «Луной Лотоса». Все эти поэтические названия отражают не только сезонные особенности, но и культурное значение июньского полнолуния.

Пик явления придется на ранние часы 11 июня. В этот период Луна будет находиться крайне низко над горизонтом, создавая эффект красноватого свечения — за счет рассеивания света в атмосфере. Это явление совпадет с последним полнолунием перед летним солнцестоянием и ознаменует собой переход к астрономическому лету.

Для жителей Северного полушария это станет самой «приземленной» Луной за почти два десятилетия, а в Южном — наоборот, самой высокой. В России Луну можно будет увидеть в самых юго-восточных и юго-западных участках неба — на восходе и заходе. Благодаря низкому положению светила наблюдать за ним будет возможно без использования телескопов или биноклей.

Астрономы и любители ночного неба рекомендуют не упустить это редкое зрелище. Очевидцам обещают красивую и необычную картину — красноватый диск Луны будет особенно эффектно смотреться на фоне летнего вечернего неба.

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