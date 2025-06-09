Целовались на балконе: раскрыта личность нового парня Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш встречается с актером Нэтом Вулффом
Фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Знаменитости уже больше года часто общаются по творческим предлогам.
Личность нового парня певицы Билли Айлиш рассекретили зарубежные СМИ. Об этом написал женский журнал Glamour.
Как отметили в источнике, папарацци не в первый раз застали исполнительницу наедине с актером Нэтом Вулффом. В этот раз знаменитости, стоя на балконе в Венеции, целовались.
В американском сообществе уже несколько месяцев выясняли, кто новый избранник скрытной звезды.
Братья Нэт и Алекс Вулфф — близкие друзья Айлиш. Уже больше года они тесно общаются со звездой. Также музыканты выступали на разогреве во время седьмого концертного тура певицы осенью 2024 года.
В романтической связи 23-летнюю Айлиш и 30-летнего Нэта начали подозревать после того, как их увидели вместе покидающими церемонию вручения премии iHeart Music Video Awards в марте этого года.
Ранее 5-tv.ru писал, Билли Айлиш дебютировала в качестве актрисы в мини-сериале. Также исполнительница озвучивала саму себя в одном из эпизодов мультипликационного сериала «Симпсоны».