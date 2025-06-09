На юге Москвы мужчину затянуло в канализацию во время мощного ливня

Фото: 5-tv.ru

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Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Во время мощного ливня, прошедшего в Москве, мужчину затянуло в канализацию. Об этом написало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

По информации ведомства, инцидент случился в южной части столицы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Специалисты деблокировали пострадавшего из ливневой решетки, в которой он застрял ранее.

Мужчину передали для осмотра медицинским работникам.

В Гидрометцентре России накануне предупреждали о непогоде, которая в конечном счете обрушилась на Москву и Московскую область в прошедшие выходные — 7 и 8 июня. В регионах было отмечено сильнейшее выпадение осадков, гром и гроза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Внуково из-за ливня прорвало крышу. Часть потолка начала протекать в результате давления водных потоков. Несмотря на подтопление отдельных зон здания, для пассажиров его не закрыли. Администрация рекомендовала сверяться с предстоящими рейсами, чтобы уточнить детали полета и узнать о возможных изменениях.