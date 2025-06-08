Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Возгорание ликвидировали более 20 сотрудников.

Во время пожара в административно-складском комплексе по улице Пермская в восточной части Москвы погибли два человека. Об этом стало известно из сообщения МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже многоуровневого комплекса. Высота здания — от трех до девяти этажей. В огне оказались личные вещи сотрудников и оборудование.

Уточнялось, что с верхних этажей удалось спасти 33 человека. Еще один человек пострадал. Двое людей погибли, о чем сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

К ликвидации возгорания было привлечено более 20 человек, а также задействовано семь единиц специальной техники.

По факту гибели двух людей в пожаре прокуратура столичного региона начала проверку. В настоящий момент точная причина возгорания пока не установлена. Ее назовут после пожарно-технической экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пушкино ликвидировано открытое горение на складе с газовыми баллонами. С огнем боролись около ста сотрудников. Было привлечено 27 единиц специальной техники.