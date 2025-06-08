В подмосковной реке Уча утонул семилетний ребенок

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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О трагедии стало известно спустя два дня.

В Пушкинском округе Московской области нашли тело семилетнего мальчика, утонувшего в реке Уча 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Двое ребят — семи и восьми лет — играли в воде в запрещенном для купания месте. Течение унесло младшего, поиски длились двое суток. Спасатели обнаружили тело только 8 июня.

«Пушкинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели ребенка, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ведомство также обратилось к родителям с призывом не оставлять детей одних у воды и следить за их безопасностью.

Ранее сайт 5-tv.ru сообщил, что в Кемеровской области 12-летняя девочка умерла из-за того, что подавилась мячиком-попрыгунчиком. Трагедия произошла в одной из квартир на улице Вокзальной в поселке городского типа Промышленная. По предварительной информации, девочка была дома вместе с бабушкой. Женщина услышала шум из ванной и поспешила проверить, где увидела внучку, задыхающуюся и схватившуюся за шею.