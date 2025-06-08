Конфликт на грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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По мнению политолога, дальнейшее развитие событий может привести к усилению террористических атак.

Блокировка обмена тел между Россией и Украиной ведет к суперэскалации конфликта. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, Киев сознательно отказывается обсуждать ключевые вопросы кризиса и подрывает переговорный процесс. Украинская сторона дважды игнорировала тему первопричин конфликта на встречах в Стамбуле и ставит под сомнение подлинность передаваемых Россией тел своих граждан.

«Сегодня Украина реализовывает курс даже не на эскалацию, а на суперэскалацию конфликта. И вот этой выходкой в виде отсутствия коммуникации с российской стороной по поводу получения тел своих же сограждан киевский режим как бы подтверждает, что он не намерен ни договариваться с Российской Федерацией, ни разговаривать о первопричинах конфликта», — подчеркнул эксперт.

Мезюхо отмечает, что такой курс Зеленского провоцирует не только Москву, но и осложняет отношения Киева с Европой и США. Риски расширения конфликта растут, а Украина, по мнению эксперта, готова идти на новые провокации, чтобы сорвать любые договоренности и переговоры.

По мнению политолога, дальнейшее развитие событий может привести к усилению террористических атак и обострению отношений между Украиной и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий журналист осудил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ.