«Верни»: украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа забрать тела боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Пользователи не скупятся на сетевые подарки главе киевского режима, так как в Telegram-канале комментарии у него закрыты.

Население Украины пришло в социальные сети президента Незалежной Владимира Зеленского требовать ответов из-за срыва масштабного обмена военнопленными и телами погибших солдат.

На скришотах видно, как люди посылают сетевые подарки Зеленскому, так как в Telegram-канале комментарии у главы киевского режимы закрыты. Они требуют вернуть погибших боевиков семьям и похоронить их с почестями.

Фото: Instagram*/zelenskyy_official.; Telegram/Zelenskiy / Official

«Верни тела погибшим родственникам! <…> Забрать 6 тыс. убитых воинов не хочешь? Конечно же нет, надо же деньги платить. <…> Похороните своих, имейте совесть! <…> Люди хотят жить, матери хотят увидеть сыновей!» — оставляют негодующие комментарии жители Украины.

Российская сторона подготовила к репатриации тела боевиков ВСУ и доставила их в район обмена. Однако Киев так и не ответил подтверждением об исполнении договоренностей, достигнутых в Стамбуле во время переговоров между странами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рефрижератор с телами украинских боевиков открыли для журналистов.



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