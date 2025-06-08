«Верни»: украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа забрать тела боевиков ВСУ
Украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа в обмене тел
Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE
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Пользователи не скупятся на сетевые подарки главе киевского режима, так как в Telegram-канале комментарии у него закрыты.
Население Украины пришло в социальные сети президента Незалежной Владимира Зеленского требовать ответов из-за срыва масштабного обмена военнопленными и телами погибших солдат.
На скришотах видно, как люди посылают сетевые подарки Зеленскому, так как в Telegram-канале комментарии у главы киевского режимы закрыты. Они требуют вернуть погибших боевиков семьям и похоронить их с почестями.
Фото: Instagram*/zelenskyy_official.; Telegram/Zelenskiy / Official
«Верни тела погибшим родственникам! <…> Забрать 6 тыс. убитых воинов не хочешь? Конечно же нет, надо же деньги платить. <…> Похороните своих, имейте совесть! <…> Люди хотят жить, матери хотят увидеть сыновей!» — оставляют негодующие комментарии жители Украины.
Российская сторона подготовила к репатриации тела боевиков ВСУ и доставила их в район обмена. Однако Киев так и не ответил подтверждением об исполнении договоренностей, достигнутых в Стамбуле во время переговоров между странами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рефрижератор с телами украинских боевиков открыли для журналистов.
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