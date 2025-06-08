Легендарные ягодки: звезды на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ
Стилистика раута главной музыкальной награды страны отлично поддерживает разгар сезона спелых, кислых и свежих!
Нехватка витаминов? Выписываем пристальный просмотр на шествие ягод отечественного шоу-бизнеса по роскошным коврам национальной телевизионной Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА! Вот Хабиб под влиянием сочных коллег решил сорвать маску — настоящее воплощение ягодной революции: поет про малинки, а перед камерами предстал с огромной корзиной спелой черешни!
Каждое выступление — взрыв соков гениальности и талантов русских селебрити! Глядя на их появления на сцене, понимаешь, что невозможно выбрать одного любимого артиста — в душе рождается настоящий летний коктейль чувств, куда попали и недоспевшие, и очень зрелые, и самые разные плоды творческой половины русских звезд! Стало настоящим удовольствием распивать соки нашей музыки, когда состав перестал содержать иностранные примеси и негативные добавки! Не только вкусно, но и полезно!
Что готов съесть SHAMAN, почему Моту не сладка победа, к кому в тарелку готова запрыгнуть Ольга Серябкина, какая на самом деле авария произошла у группы «Дискотека авария», что Оксана Самойлова сделала с образом Джигана, — и много другое в фоторепортаже 5.tv.ru.
Фото за пару секунд «до». Те самые крейзи легенды умудрились навести аварию даже на лиловом ковре! Лёша Серов продавил кроссовком кусок стены, а Рыжов добавил: «Как обычно!»
1/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дима Билан вырулил когда-то себе победу на Евровидении, вырулил и на Премии МУЗ-ТВ. Вообще находиться у руля своей жизни — лучшее, что может уготовить себе человек! А ещё круче быть вежливым водителем. Хм, уступит ли он полосу для SHAMAN?
2/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Если бы ее фото висело во всех местах, где звучит «белая березонька, для меня святая Русь.» Татьяну Куртукову можно было бы прозвать настоящей матушкой земли Русской! Легенда! Популярности так точно!
3/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Без зажигалочки Марии Мельниковой рядом, даже победа не сладка! Грустная ягодка Мот держит тарелочку совсем не как победитель, ведь без женщин и никакого смысла нет в этих лаврах…
4/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Филипп Бедросович, ну, точно дикая и вовсе не нежная ягодка… «Спасибо, что жив!» — видимо, его девиз по жизни, и единственная фраза, которую он обронил перед камерами за вечер! Но жив же! И какой красивый!
5/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Пришёл есть все ягоды. SHAMAN представил новую песню, с которой поедет на «Интервидение», чётко ответил на все вопросы, уверен и без тарелки. для ягод! Все итак у него на блюдечке!
6/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Наша Лолита точно виноград в мире ягод! Все сочнее и краше с годами, прямо как вино, которое когда-то было соком!
7/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ох, и чудеса творит правильная женщина рядом! Джиган — ягодка, которую хочется съесть. Прямо сразу! Рэпер статно позировал в белом фраке, с хорошо стриженной бородой! Но не будем долго заглядываться, все-таки этот сладкий десертик принадлежит Оксане Самойловой!
8/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
За вклад в развитие российской музыки! Звучит гордо! Николай Викторович и сам выглядит с этой победой статусно! «Золотую чашу» затмили! Поздравляем!
9/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ой, а легенде можно и без тарелки фоткаться! К кому же готова запрыгнуть на тарелочку Ольга Серябкина? Ни к кому! «Сама по себе!» — сказала певица!
10/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов