Нормы русского зыка: произношение слова «свекла» может измениться

Фото: 5-tv.ru

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Один из вариантов способен вытеснить другой.

Слово «свекла» с ударением на последний слог, которое используется в разговорном варианте, в перспективе способно вытеснить «свёклу». Второй вариант является текущей нормой русского языка. Этим поделилась доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук в беседе с РИА Новости.

«СвеклА» — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЁкла», — рассказала эксперт.

Однако на данный момент, как отметила Каленчук, во всех актуальных словарях закреплен второй вариант

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какая судьба ждет букву «ё». Вопрос обсудили с президентом Владимиром Путиным во время заседания совета по развитию и поддержке русского языка. Главу государства заинтересовало, что внутри страны родные слова стали активно заменяться на иностранные. Заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова высказала беспокойство по поводу буквы «ё», назвав ее своей любимой.