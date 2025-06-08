С Гришей крейсер «Аврора» поплыл быстрее: невеста Лепса ответила Киркорову

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Поп-король российской эстрады усомнился в том, что Киба имеет право участвовать в шоу «Мастер игры», так как у нее нет никаких достижений.

Невеста Григория Лепса Аврора Киба заверила народного артиста России Филиппа Киркорова, что она всегда будет личностью даже без поддержки своего жениха. Так блогер ответила на высказывания поп-короля российской эстрады в своих социальных сетях.

«Для того, чтобы быть личностью, мне не нужны ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, никто-то еще. Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть-чуть быстрее», — заявила девушка.

Она напомнила, что год назад Лепс представил ее как свою невесту. Однако блогер отметила, что это не значит, как утверждают злые языки, что ее родители продали ее «старому деду».

«Ровно год назад на премии „МУЗ-ТВ“, я под ручку с Григорием Лепсом вышла на красную дорожку, где он объявил, что я его невеста.<…> Буквально за два-три месяца моя жизнь полностью изменилась, меня стали узнавать на улицах! <…> Но если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности своей семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность или моя мама „продала меня старому деду“, как многие выражаются!» — эмоционально добавила девушка.

Аврора Киба рассказала, что достаточно давно знакома с представителями шоу-бизнеса, поэтому у нее нет преклонения перед ними. Артисты никогда не позволяли себе неуважительных слов в сторону невесты Лепса. Она добавила, что никого «королем» называть не собирается. Свой пост девушка сопроводила архивными фотографиями со знаменитостями.

Конфликт между Киркоровым и Кибой разгорелся ранее. Певец усомнился в том, что девушка из себя что-то может представлять. По его мнению, у Кибы нет достижений, из-за которых ей дают работу в проектах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголый Лепс сфотографировался с невестой.