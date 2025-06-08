«Не все будут радоваться»: от кого Воробьев пытался утаить свадьбу

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Официальная регистрация брака состоялась в апреле 2025 года.

Певец Алексей Воробьев скрывал от публики роман и свадьбу с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, потому что радость от этой новости испытали бы не все. А еще он не хотел пускать кого-то в тайны своей личной жизни. Такое признание артист сделал в эфире передачи «Центрального телевидения» на НТВ.

«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что, когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое», — рассказал Воробьев.

Певец сравнил свою супругу и их брак с сокровищем, которое хочется уберечь от посторонних глаз. По его словам, когда человек находит настоящую драгоценность, то он захочет сберечь ее только для себя, не выставляя на всеобщее обозрение и не публикуя фотографии в социальных сетях.

Официальная регистрация брака Аиды и Алексея состоялась в апреле 2025 года в одном из ЗАГСов Москвы. Сама пара этот факт предпочла не комментировать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Воробье впервые высказался о своей женитьбе. А еще певец наконец-то стал носить обручально кольцо.