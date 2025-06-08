«Мы уже знаем имя»: как Трусова с мужем назовут ребенка

Беременная фигуристка Трусова: мы уже знаем имя нашего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У пары в конце июля или начале августа должен родиться сын.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов уже выбрали имя будущего малыша. Об этом спортсменка рассказала в беседе с 7Дней.ru.

«Да, мы уже знаем имя! Но скажем только после рождения», — прокомментировал Трусова.

Она добавила, что такое важное решение принимала совместно с супругом и ни с кем больше. К астрологам и нумерологам пара не обращалась.

Александра Трусова и Макар Игнатов поженились 17 августа 2024 года. После свадьбы фигуристка взяла фамилию мужа. В март на выступлении турнира «Русский вызов» молодые супруги объявили о будущем пополнение в их семье. В апреле на гендер-пати пара узнала и пол ребенка — у них должен родиться сын.

По прогнозам, спортсменка должна родить к первой годовщине свадьбы — в конце июля или начале августа. Принимать роды у Трусовой будут российские врачи одной из клиник, которую недавно выбрали супруги. Название учреждения не разглашается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Александра Трусова снялась с обнаженным животом в объятиях мужа.