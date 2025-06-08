В Пушкино ликвидировано открытое горение на складе с газовыми баллонами

Фото, видео: 5-tv.ru

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В здании обрушилась кровля.

На складе в городе Пушкино, Московская область, ликвидировано открытое горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано», — отметили в сообщении.

До этого поступала информация, что на подмосковном складе, выступавшем как хранилище для газовых баллонов, поддонов и легковоспламеняющейся жидкости в бочках, начался пожар. Уточнялось, что предварительная площадь возгорания составляла 8100 квадратов. Затем пламя охватило площадь в 21 тысячу квадратных метров.

В ведомстве добавили, что порядка ста сотрудников боролись с огнем. К тому же были задействованы 27 единиц специальной техники. На складе также обрушилась кровля на 13 тысячах квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами. Пожар практически бесконтрольно бушует в течение нескольких дней.