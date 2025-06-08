Путин подписал закон о защите работников от необоснованного снижения премий

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Закон о поправках в Трудовой кодекс (ТК) РФ, защищающий сотрудников от необоснованного снижения премий за дисциплинарные нарушения, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.

Исходя из содержания закона, следует, что премии будут снижаться только, когда работнику сделают дисциплинарное взыскание. В этом случае размер снижения не должен вести к уменьшению месячной зарплаты сотрудника более чем на 20%.

К тому же у работодателя ограниченный диапазон возможных взысканий для обоснования сокращения уже заработанных сотрудником выплат, в том числе уже заслуженных премий. Такую систему премирования работодатель должен прописывать детально в трудовых договорах и локальных актах. Закон начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Государственная дума до этого, 27 мая, во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект, который предусматривает корректировки ТК РФ в части согласования учета показателей работника при начислении премий. Из поправок становится очевидно, что работодатели смогут учитывать наличие дисциплинарных взысканий, рассчитывая премиальные выплаты.

Так, HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Известиями» отметила, что нововведения в ТК РФ защитят работников от обмана со стороны работодателя и помогут с необоснованным снижением зарплаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию.