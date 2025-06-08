Минус сон, плюс 20 килограммов: как изменилась жизнь Федункив после рождения сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актриса впервые стала мамой в 53 года. Ей удалось скрыть от публики беременность, а теперь приходится доказывать, что рожала сама.

Актриса, сценарист, комик, телеведущая, певица, а теперь еще и счастливая жена и мама — все это Марина Федункив. Она нашла свое счастье в лице итальянца Стефано Маджи, вышла замуж и родила сына Теодора в 53 года. Многие поклонники и даже коллеги до сих пор не верят, что звезда обошлась без помощи суррогатного материнства, но она утверждает — все сама. Вот и последствия беременности и родов не заставили себя ждать. И в каком-то смысле доказали, что артистка не лжет.

Как рассказала Федункив корреспонденту 5-tv.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», на голову ей свалилось не только счастье материнства, но и сопутствующие сложности. Такие, как недосып и необходимость приводить тело в привычное состояние. Актриса присутствия духа не теряет, продолжает активно работать, отдает все свободное время малышу и не жалуется. Утверждает, что кроме этих моментов в ее жизни все просто замечательно.

«Я просто стала меньше спать, вот и все. Как было, так и есть. Ну, вес прибавился еще. Я не говорю об обществе… На мне 20 килограммов, но я думаю, что это все уйдет», — сказала Марина Федункив.

За плечами актрисы два неудачных брака. Один из бывших супругов был наркоманом, и совместная жизнь была кошмарной, но длилась больше десяти лет. Год назад звезда вышла замуж в третий раз. Избранник моложе артистки на 13 лет, но разница в возрасте никого не смущает. Федункив регулярно радует прессу подробностями личной жизни — наконец-то благополучной, радостной и комфортной.

Сына она назвала в честь дедушки, полное имя мальчика Теодор Маджи. Ранее 5-tv.ru писал о других знаменитостях, подаривших детям необычные имена.