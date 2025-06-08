«Страшно представить»: Елену Захарову поразило заявление семилетней дочери

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Девочка рассказала об отношениях с парнем.

Единственная дочь актрисы Елены Захаровой поразила маму своими высказываниями. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом KP.RU на XII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.

В этом году семилетняя Майя пойдет в первый класс. Сама же девочка ощущает себя чересчур взрослой, что не забывает сообщать своей родительнице. Захарова же, в свою очередь, отметила, что поведение девочки во многом свободное, поскольку заниматься ее воспитанием получается лишь силами бабушки из-за загруженного рабочего графика.

«С Майей мне помогает моя мама. Ее, конечно, избаловали. Она очень непослушная и избалованная. Я это все понимаю. Но она долгожданный ребенок. Поэтому что еще сказать? Она говорит: «Я подросток. И сама могу принимать решения», — пояснила артистка.

Больше всего Захарову поразило, что еще совсем маленькая дочка поделилась с ней подробностями личной жизни и рассказала о том, что у нее появился парень.

«Недавно она мне заявила: „У меня есть парень. Мы целовались“. „Майя, что вы делали?“ — спросила я. „Мам, ну что такого? У нас любовь!“ — не растерялась она. Не слишком все рано? Человеку семь с половиной лет», — вспомнила актриса.

И вместо времени с мамой юная завоевательница сердец предпочитает сходить на свидание с бойфрендом.

«Из соседнего дома, из интеллигентной семьи. Видимо, она где-то услышала что-то. Я ей говорю, что у нас репетиция в консерватории. „Нет, мам, не могу. У меня встреча с парнем“ — ответила мне Майя», — поделилась артистка.

Сейчас Елена переживает за будущее дочки. Она хочет для своего чада счастливого расклада.

«А я такая: „А? Что?“ И как в фильме „Унесенные ветром“, где моя нюхательная соль?! Что будет в переходном возрасте, даже страшно представить, но надеюсь, что все будет хорошо», — заключила собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Захарова призналась в любви российскому кино.