От союзников до врагов: соратники Трампа обсуждают возможное выдворение Маска из США

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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Несколько политиков намекнули на возможность проверки его иммиграционного статуса.

Не так просто подстроиться под резкие повороты в политике хозяев, когда вчерашние друзья в один миг становятся врагами.

Яркий пример — судьба предпринимателя Илона Маска. Самый богатый человек Америки, который последний год был буквально неразлучен с президентом США Дональдом Трампом, оказался в опале. Иначе как безумцем его в Белом доме теперь не называют. Но он сам начал. Едва покинув госслужбу, раскритиковал налоговую реформу Трампа, назвал проект «мерзким». Трамп не смолчал, и понеслось. За полдня два бывших союзника вылили друг на друга столько грязи, что хватило бы на весь четырехлетний президентский срок.

И ведь у каждого своя социальная сеть и миллионы подписчиков. Так что каждое слово тут же разлеталось по всему миру.

Трамп назвал Маска «безумцем» и предложил прекратить государственные субсидии и контракты для его компаний. В качестве символического жеста Трамп решил избавиться от своего красного электромобиля Tesla, купленного в начале 2025 года в знак поддержки Маска.

Маск со своей стороны обвинил Трампа в неблагодарности, заявив, что без его поддержки тот не стал бы президентом. Пригрозил вывести из эксплуатации космические корабли SpaceX Dragon, используемые НАСА, и намекнул на связь Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемого в торговле несовершеннолетними. Остыв, он этот пост потом, правда, удалил.

Возможно, папа посоветовал. Предприниматель Эррол Маск, кстати, в эти дни в Москве, приехал как эксперт на конференцию и дал эксклюзивный комментарий «Известиям».

«Илон совершил ошибку. Я думаю, он устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. И вот, в конце концов, остались только он и Трамп. А потом они все еще не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не смогут прийти к нормальным условиям», — прокомментировал ситуацию предприниматель, отец Илона Маска Эррол Маск.

Как говорится, два медведя в одной берлоге не уживутся, даже если эта берлога — Вашингтон. Ссора может иметь серьезные последствия для США.

Эксцентричный миллиардер, это я сейчас о Маске, хотя оба подходят под описание, намекает, что готов создать новую партию, умеренную центристскую, и это может коренным образом поменять политический ландшафт Америки. Некоторые из окружения Трампа предлагают выгнать его из страны, как гражданина Южной Африки, пока не поздно. Что ж, помнится, Маск нахваливал Москву. Добро пожаловать.

Папа уже тут. Как тебе такое, Илон Маск?