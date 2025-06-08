Фото, видео: dpa/picture-alliance/ТАСС; 5-tv.ru

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Изображение Архангела Михаила поместили в радужное кольцо.

Откровенно идиотским выглядит проведение ЛГБТ*- фестиваля в Киеве в эти и следующие выходные.

Сегодня и завтра у них значит запланирована ярмарка и вечеринки, а через неделю — гей-парад*. И это когда православные отмечают Троицу, а мусульмане Курбан-Байрам. Не могу не добавить, что движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Мероприятие в Киеве очевидно показушное. Однополых активистов пришло меньше, чем полиции, которая защищала тройным кордоном извращенцев и жестко встречала их противников, которые пришли скажем так, выразить недовольство.

Ради радужных гостей власти Киева официально даже поменяли логотип города. Архангела Михаила взяли в тематическое кольцо. Правда на сутки, потом одумались и кольцо убрали. И сам фестиваль пытаются свернуть, мол небезопасно, идут угрозы о теракте.

Все это конечно чушь, просто киевским управляющим скорее всего из Вашингтона объяснили, что они идут неправильной дорогой. Что настроения поменялись. Прежде всего в самих США после прихода к власти президента США Дональда Трампа и начала республиканской реконкисты. И законодательство поменялось и бизнес быстро подстроился, перекрасив свои эмблемы обратно. Стерли радугу и в спонсоры гей-парадов уже не рвутся. Время изменилось, а киевский режим застрял в условном 2014 году.

Когда это было еще модным в США. Сейчас другое время до 6 июня всех трансгендеров*, например, попросили добровольно уволится из американской армии.

Дальше будут репрессии.

Как ясно дал понять глава Пентагона — больше никаких парней в платьях в вооруженных силах быть не должно. Хотя есть конечно выход, превратить Украину в ЛГБТ-резервацию. Тогда уволившиеся из американской армии транссолдаты* могут пойти добровольцами в Вооруженные силы Украины.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.