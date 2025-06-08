Фото, видео: IMAGO/Italy Photo Press/ТАСС; 5-tv.ru

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Невыплаты по долговым обязательствам могут усилить отток инвесторов и ускорить падение национальной валюты.

В Европе не стихают споры, может ли Старый Свет в одиночку содержать Украину, если США окончательно прекратят всякую поддержку проекта? И если да, то сколько? Киев уже допустил первый дефолт по выплатам долгов. И что дальше? Тему изучил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

За спиной — Макдональдс, на груди — табличка «голодаю». Выплат от благодарного государства ВСУшник-инвалид не дождался.

Платить по долгам Украина не в состоянии. Вслед за внутренним финансовым фронтом открывается внешний. Западные кредиторы не досчитались своих дивидендов.

«Украина пропустит выплату государственного долга в размере 665 миллионов долларов из-за неспособности согласовать условия реструктуризации с кредиторами», — заявила ведущая новостей Клаудия Червинская.

По-простому это называется дефолт. За невыплатой по одним обязательствам следует цепная реакция: обесценивание валюты, гиперинфляция и безработица. Но Украина — особый случай. Ее неплатежеспособность для Запада не секрет.

«Украина три миллиарда долларов не выплатила России по политическим соображениям, и эта невыплата России, она Западом не была признана дефолтом, хотя в принципе Украина уже давно живет при дефолте», — сказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Вот и авторитетное рейтинговое агентство Fitch фактически разводит руками — дефолтный статус украинской экономике там присвоили давно. Но сейчас все же что-то изменилось. Государству-банкроту денег не хватает даже на самое важное — армию.

«Сейчас на Вооруженные силы Украины финансирования не хватает из-за многих факторов, поэтому в ближайшее время будет пересмотр бюджета», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Общий госдолг Украины превысил 180 миллиардов долларов, или сто процентов ВВП.

«Ситуация с невозможностью обслуживать долги у Украины, она будет ухудшаться. То есть, в принципе, госдолг Украины на сегодняшний день при реальных показателях экономики, его обслуживать уже невозможно», — рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Каждому отдельному украинцу госдолг его родины обойдется более чем в пять тысяч долларов, это средний заработок за девять с половиной месяцев. Впрочем, такая нехитрая математика беспокоит пока немногих. Большая часть мужского населения занята другим — бегством от ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — Прим. ред.) и ценами в магазинах. В прошлом году ключевые продукты питания подорожали на треть. Общий уровень бедности увеличился в семь раз.

«Урезаются социальные статьи, расходы. То есть, значит, урезают рабочие места, заработные платы, всякие пенсионные, социальное обеспечение. То есть это все лучше не становится, это будет становиться все хуже и хуже», — сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Демография на критическом уровне: за три года население страны сократилось на восемь миллионов человек. Некогда развитая промышленность — в упадке.

«Украина получает очень много и денег, и средств, и вооружения. Сама она очень многие вещи делать не может. Это означает, что ее ресурсы, в том числе и денежные, несмотря на многочисленные кредиты, тратятся именно на это, конечно же, не осуществляется самостоятельного развития этой страны», — отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

На Западе это прекрасно понимают. Как и то, что свои долги все равно взыщут. Украинская экономика уже переходит под внешнее управление. Американский конгломерат BlackRock завладел пакетами акций крупнейших предприятий: «Метинвест», «Укравтодор», «Укрэнерго». Массово распродается земля — самая плодородная в Европе.

«Запад вывозит с Украины все, включая даже древесину, чем убивает знаменитый украинский чернозем, и чем Украина была всегда славна. Чернозем не может существовать, если нет лесов, просто его сдувает. Да, западники вывозят древесину. А следом, я думаю, они будут вывозить уже почву», — сказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ресурсная сделка с США должна окончательно зафиксировать: Украина-таки умудрилась стать сырьевым придатком Запада.

И главное — ничего взамен белые господа не обещают. Наоборот — забирают то немногое, что еще оставалось. На неделе Евросоюз отменяет беспошлинный режим для украинской сельхозпродукции. Ближайшие соседи вводят де-факто санкции.

«Мы продлили действующий запрет на экспорт различных зерновых и сельскохозяйственной продукции в Польшу. Мы с первого дня мы начали борьбу за это в Брюсселе, чтобы ЕС остановил неконтролируемый поток зерна в Польшу», — рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Такие вот будни евроинтеграции.

«Вступление Украины в Европейский союз может привести к финансовой трагедии и экономическому краху Европы», — выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вот и получается, вместо членства в ЕС и кружевных трусиков, за которые скакали на Майдане, сырьевая колония и долговая дыра. Закрывать которую предстоит еще многим поколениям украинцев. Без особой надежды на успех.