Фото, видео: IMAGO/Richard Wareham/ТАСС; 5-tv.ru

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Как обычно, смешалась политика и история.

Власти Латвии, аккурат под день рождения Александра Пушкина, отметились очередной выходкой — парламент принял декларацию «Об устранении лингвистических последствий преступной русификации Латвии». Если коротко, то националисты намерены запретить русский язык в публичных местах. Понятно, что далеко не все с этим согласны.

«По мнению Национального альянса, это преступление, что меня зовут Алексей и я знаю, что мой язык — русский. Половина Латвии говорит по-русски не только дома, но каждый день! Каждый день! Мы — неотъемлемая часть этой страны!

Нас больше. И русский язык — наш язык!» — довольно эмоционально высказал своё мнение депутат сейма Латвии, лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов.

Почему сейчас и поему в Латвии? Как обычно, смешалась политика и история. Латвия самая русская страна Прибалтики. Только официально, по данным переписи, четверть населения — этнически русские. В отдельных районах, например, Латгалии доля еще выше — до 60%.

А в стране выборы в это воскресенье, и националисты стараются выбить для себя козыри. Плюс история. Куда же без нее.

Под давлением общественности, прежде всего - еврейских общин прокуратура Республики в третий раз возобновила расследование «Дела Цукурса». А до этого дважды закрывала. Герберт Цукурс — герой довоенной Латвии, местный «Чкалов». Сам собрал самолет, сам на нём рекорды устанавливал, а в годы войны стал фашистом натуральным. Был в местной расстрельной команде, на совести которой десятки тысяч убитых, в том числе в рижском Гетто. После войны, как водится, бежал в Южную Америку, где его выследили агенты «Моссада» и пристрелили.

И вот теперь в Латвии пытаются как бы забыть этот «фашистский» этап и упирают что Цукурс — летчик и народный герой.

«Те, кто считает Цукурса героем, не изменят своего мнения. В странах Балтии многие, кто сотрудничал с нацистами, считаются героями, потому что после войны они сражались против Советского Союза. Фашисты в Латвии хотят очистить его репутацию. Сказать, что Цукурс не преступник и не заслуживал наказания», - говорит историк, директор офиса Центра Симона Визенталя в Иерусалиме Эфраим Зурофф.

Не только в Латвии подобные настроения, переосмысление истории Второй мировой дело, можно сказать, уже общеевропейское. Забавный диалог получился во время визита немецкого канцлера в Вашингтон. Фридрих Мерц откровенно старался понравиться Дональду Трампу.

Он во время беседы напомнил, что 6 июня — день рождения Пушкина… Шутка… День высадки в Нормандии, благодаря которой, «американцы остановили войну в Европе». А где же Красная армия была? Жаль, нельзя спросить Мерца. Но в ответ на этот «подкат» Трамп пошутил, что для немцев это был не самый приятный день.

Мерца, у которого дед был натуральным нацистом, перекосило после такой шутки, но он продолжил таким витиеватым заходом про Нормандию.

Мерц хотел намекнуть, что, мол, и теперь только Америка может остановить военный конфликт в Европе, то есть на Украине, но Трамп его проигнорировал. И журналисты сделали резонный вывод, что «украинская» тема была Мерцем провалена.