Сила слова: как отметили День русского языка в нашей стране и за рубежом

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Даже неподалеку от украинской столицы вспомнили великий и могучий.

Под хит про белую березоньку и Святую Русь две девицы отплясывали прямо на проезжей части. И мы бы никогда не рассказали об этом их приключении, если бы не место действия — Киевская область, в десяти километрах от украинской столицы. На девушек составили протокол, потому что песня на русском.

Но не только этот грустно-комический инцидент заставил нам на этой неделе задуматься о великом и могучем, но и день рождения Пушкина и он же, по решению ООН, День русского языка, который отметили по всему миру. Соотечественники, проживающие за рубежом, и местные жители, увлеченные русской культурой, в этот день воздавали должное и поэту и созданному им литературному русскому языку. Вряд ли, конечно, Пушкин мог представить, что за его по сути наследие сейчас будут преследовать. И где? В Европе!

Язык — основа национальной идентичности, соответственно его защита дело государственное. На совещании у президента обсудили «Основы государственной языковой политики», проект документа уже разработан. Но защищать это значит не консервировать, а развивать и поддерживать.

Для повышения уровня образования подрастающего поколения президент предложил реализовать проект «Книжная карта», по аналогии с «Пушкинской картой». По три тысячи в год будут выделять дошкольникам на покупку хорошей литературы.

«Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет — что очень важно для многодетных семей», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент поддержал идею о создании единого национального центра по продвижению русского языка.

Причём речь не только, а может и не столько идёт о популяризации того же Пушкина, среди дружественных нам стран Азии и Африки, но и на постсоветском пространстве русский язык необходимо уже поддерживать и продвигать.