Стали известны победители юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Награда в номинации «Прорыв года» досталась рок-группе «Комната культуры».

Завершилась 20-я церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в Москве. Звезд наградили на площадке «Live Арена».

Победу в номинации «Лучшая исполнительница» одержала певица Мари Краймбрери. К тому же она получила награду совместно с исполнителем Димой Биланом за «Лучшее видео» — клип на композицию «It’s my life».

Певец Сергей Лазарев был объявлен «Лучшим исполнителем» текущего года.

Команду Artik & Asti наградили за «Лучшую группу». При этом они за компанию с рэпером Джиганом лидировали в номинации «Лучшая коллаборация» за песню «Худи».

Певец МОТ удостоился награды за «Лучший альбом», которым был признан «Август навсегда».

Номинацию «Прорыв года» завоевала барнаульская группа «Комната культуры».

«Лучшая песня» отошла исполнительнице Татьяне Куртуковой, исполнившей трек «Матушка».

За «Лучшее танцевальное видео» наградили певицу Люсю Чеботину с ее композицией «За бывшего», а «Лучшем лирическим видео» назвали «Раневскую» в исполнении певца Akmal’.

Номинацию «Лучшая cover-версия» разделили музыкальная группа «Три дня дождя» и певица Тося Чайкина, записавшие кавер на песню «Земля». Ту же награду получил народный артист России Филипп Киркоров за песню «Фиолетовая вата».

Певица Полина Гагарина была отмечена за шоу «Навсегда», где летом прошлого года на стадионе «Лужники» ей удалось собрать более 60 тысяч зрителей.

Молодой вокалист Ваня Дмитриенко стал победителем в диджитал-номинации «Лучший в сети».

По традиции МУЗ-ТВ выдал награды и в специальных номинациях. Автору множества хитов Игорю Крутому присвоили звание «Легендарный композитор». По количеству тарелок избрали и «Легендарного исполнителя». Им стал Дима Билан, а звание «Легендарной исполнительницы» досталось певице Лолите.

Номинацию «Легендарной рок-группы» забрали «Звери», а награда «Легенда шоу-бизнеса» перешла группе «Дискотека Авария». Группа «Иванушки International» стала «Легендарной группой».

Певец Николай Басков получил тарелку «За вклад в развитие российской музыки». Телеведущую Яну Рудковскую объявили «Легендарным продюсером», а звание «Легендарный поэт» досталось автору популярных треков Михаилу Гуцериеву.

Основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова признали «Рок-легендой», а награду «Выбор VK Музыки» отдали рэп-исполнителю Toxi$.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» Григорий Лепс исполнил песню «Терминатор» музыкальной группировки «Ленинград» шоумена Сергея Шнурова.