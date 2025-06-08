Погасшие звезды: истории умерших актеров сериала «Секс в большом городе»

Фото: www.globallookpress.com/Entertainment Pictures

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Творческое наследие этих артистов многократно больше их вклада в культовый сериал.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на телеэкраны с 1998 по 2004 годы, затем многократно пересматривался поклонниками, а в наши дни в кино периодически появляются полнометражные версии продолжения истории о жизни женщин (уже не средних лет) в Нью-Йорке. В сериале «И просто так», который стартовал в 2021 году, некоторые актеры (Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс) сниматься отказались.

Поклонники по-прежнему смотрят и восхищаются, хотя нашлись и разочаровавшиеся. Мол, новые эпизоды проигрывают культовому оригиналу. Так или иначе, популярность «Секса в большом городе» все еще настолько велика, что люди даже не запоминают названий продолжений. Почти 30 лет не меркнет слава сериала, но с некоторыми его персонажами зрителям пришлось попрощаться в связи со смертью актеров. О них — в этом материале.

Джерри Стиллер

Фото: Mark Von Holden/Invision/AP/ТАСС

Знаменитый американский комедийный актер Джерри Стиллер, отец не менее знаменитого артиста и режиссера Бена Стиллера, перенявшего от родителей любовь к юмору, умер в 2020-м, ему было 92 года. Стоит отметить, эпизодическая роль в сериале «Секс в большом городе» — кроха в его огромной творческой биографии. Стиллер скончался по естественным причинам в связи с почтенным возрастом, об этом первым сообщил в соцсетях его сын. Бен назвал папу «замечательным отцом и дедушкой, а также самым преданным мужем своей жены Энн на протяжении 62 лет».

Джерри Стиллер был наиболее известен по сериалам «Сайнфелд», «Король Квинса», «Хорошая жена», «Убойный отдел» и другим. Кроме того, он прославился как участник комедийного дуэта «Стиллер и Мира», который создал вместе с супругой Энн Мирой. Он также сыграл вместе с Беном Стиллером в картине «Образцовый самец». В фильмографии актера более сотни работ, последние датированы 2016 годом. То есть лишь последние несколько лет жизни он позволил себе быть просто дедушкой в большой талантливой семье.

В вечернем шоу Джимми Фэллона Бен Стиллер с упоением рассказывал истории, связанные с отцом. Например, посмотрев школьную пьесу, в которой играла внучка, Джерри заявил: «Элла была совершенством, она сияла, но остальные дети были не готовы». Его на самом деле беспокоило, что юные актеры недостаточно убедительны.

Но несмотря на профессиональный перфекционизм, артист был надежным, понимающим и принимающим родителем, близкие всегда могли на него рассчитывать. Однажды он лично выследил, кто украл у его сына велосипед! Но когда поймал катавшегося на нем ребенка, решил оставить велосипед воришке, а сыну купить новый. Потому что посочувствовал непростой жизни мальчишки. В конце интервью Фэллон сказал Стиллеру, что всегда рад видеть его на своем шоу с новой историей о легендарном отце.

Энн Мира

Фото: www.globallookpress.com/Mitchell Levy

Энн Мира умерла в 2015-м, ей было 85 лет. В отличие от папы, мама Бена Стиллера сыграла в сериале «Секс в большом городе» более значительную роль. Она исполнила маму Стива Брэди, возлюбленного главной героини Миранды Хоббс. Это была женщина, мягко говоря, своеобразная, у которой еще и появились возрастные проблемы с памятью. И семья сына трогательно о ней заботилась, несмотря на сложности. Запоминающийся персонаж, наиболее близкий к реалиям жизни, чем ежедневная смена нарядов от кутюр.

В памятном материале The Guardian были опубликованы слова близких Энн Миры. Муж, дети, внуки и друзья семьи обещали помнить ее не только как родную душу, но и как талантливую артистку, комика и писательницу. Актриса снималась в популярных сериалах «Она написала убийство» и «Альф». В девяностых появлялась на экранах вместе с супругом и сыном Беном в фильмах «Реальность кусается», «Образцовый самец» и «Ночь в музее».

Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Пробуждение» 1990 года с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро в главных ролях. Всего в фильмографии Миры более 80 кинопроектов. Она четырежды номинировалась на премию «Эмми» и один раз на «Золотой глобус», а также много играла в театре, в том числе на Бродвее.

Фрэнсис Стернхаген

Фото: AP/ТАСС

Легендарная мамаша первого мужа Шарлотты Йорк, Трея из рода Макдугалов. И без того сложным отношениям героев мешала именно она — стервозная фурия с по-детски нежным именем Банни. Впрочем, Шарлотте все-таки удалось отвоевать свое влияние в странной семейке, но брак это не спасло. Зато за сценами, где две женщины из разных поколений, свекровь и невестка, борются за любовь их главного мужчины, можно наблюдать бесконечно.

Актрисе, сыгравшей Банни Макдугал, Фрэнсис Стернхаген, экстравагантные роли удавались просто блестяще. Такие персонажи в некотором роде стали ее визитной карточкой и основным амплуа. Она также сыграла властную Эстер Клавин в «Веселой компании», мать одного из постоянных посетителей бара, где происходит действие сериала. За обе роли была номинирована на премию «Эмми».

Фрэнсис получила две премии «Тони» за успех в известных бродвейских постановках, кроме того, звезда еще пять раз была номинирована на награды, отмечающие выдающиеся достижения на Бродвее. Сама артистка говорила, что ей нравится играть снобистских пожилых дам, что это очень весело. «Быть противной всегда веселее», — смеялась Стернхаген в интервью изданию Los Angeles Times. Ее карьера длилась 63 года — с 1951-го по 2014-й. В 1955 году на съемках она познакомилась с будущим мужем Томасом Карлином, которому родила шестерых детей. Супруга Стернхаген потеряла в 1991-м, сама она скончалась в 2023-м в 93 года.

Линн Коэн

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/ТАСС

Актриса Линн Коэн отдала кино и театру 50 лет жизни. Широкую известность ей принесла роль Магды, домработницы главной героини «Секса в большом городе» Миранды Хоббс. Той самой, что заменила ее вибратор в шкафчике на статую Девы Марии. Она играла Магду в сериале и в полнометражном фильме 2008 года, а также в его продолжении 2010 года. На ее счету также роли в сериалах «Закон и порядок» (более десяти лет играла судью Элизабет Мизенер), «Полиция Нью-Йорка», «Мастер на все руки», фильмах «Мюнхен», «Голодные игры: и вспыхнет пламя», «Так она нашла меня» и многих других. Артистка умерла в День всех влюбленных в 2020-м, ей было 86 лет.

Большой успех пришел к Линн Коэн в зрелом возрасте. В Нью-Йорк она переехала в 44, а до этого была актрисой регионального театра. В том самом большом городе она попала сначала на Бродвей, а потом стала появляться на экранах. Спустя некоторое время ее уже приглашали на съемочную площадку режиссеры Луи Малль, Николь Холофсенер, Вуди Аллен и Чарли Кауфман. В 2005 году Коэн сыграла премьер-министра Израиля Голду Меир в номинированном на премию «Оскар» фильме Стивена Спилберга и Тони Кушнера «Мюнхен».

Театральная публика знала Линн по многочисленным бродвейским (и не только) спектаклям, в том числе звездным постановкам «Гамлет» Кевина Клайна (1986 год) и «Макбет» 2006 года, где играла с Дженнифер Эль, Ливом Шрайбером и Стерлингом К. Брауном. Коэн впервые вышла замуж за Гилберта Фразена в 1957 году, но через три года овдовела. Ее вторым супругом стал Рональд Теодор Коэн, их брак продлился вплоть до смерти актрисы в 2020 году. У пары родился один наследник, подаривший им двоих внуков.

Сильвия Майлз

Фото: AP/ТАСС

Еще одна долгожительница и звезда, чей талант вышел далеко за пределы «Секса в большом городе». Она была дочерью мебельщика, но с упорством шла к цели стать актрисой. И достигла ее, прославившись не только как профессионал, но и как эксцентричная личность, дерзкая и смелая, не пропустившая ни одной богемной вечеринки. Скандальный образ жизни не помешал ей добиться уважения режиссеров и прожить целых 94 ярких года.

Майлз умерла в 2019 году. Последние несколько лет она прожила в доме престарелых, у нее были серьезные проблемы со здоровьем, но накануне кончины звезда решила покинуть хоспис и вернуться в свою квартиру в Нью-Йорке.

В «Сексе в большом городе» Сильвия сыграла крошечный эпизод — одинокую пожилую женщину, подсыпающую лекарства в мороженое, которую Кэрри Брэдшоу встретила в кафе. Этот фрагмент затерялся среди многих славных ролей. Как отмечается в некрологе The New York Times, Майлз дважды была номинирована на премию «Оскар» за фильмы «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица», она десятилетиями получала восторженные отзывы за свою игру, но потом сменила амплуа.

В зрелом возрасте Сильвия Майлз превратилась в тусовщицу — кричаще ярко одетую, громкую и неугомонную. В этот период она сыграла стареющую киноактрису, наслаждающуюся молодым любовником в фильме «Жара» (1972 год), появилась с обнаженной грудью на европейских афишах к фильму и позировала обнаженной с группой мужчин для макета журнала. На критику отвечала с улыбкой: «Что в этом плохого? Они все мои друзья». В 1976 году журнал People опубликовал статью под заголовком «Какой была бы вечеринка на Манхэттене без вездесущей Сильвии Майлз?».

Уилли Гарсон

Фото: AP/ТАСС

Самая болезненная потеря сериала «Секс в большом городе». Трогательный друг Кэрри, Стэнфорд Блэтч, так же ищущий свою любовь на Манхэттене. В отличие от предыдущих артистов, его погубил не возраст, а рак поджелудочной железы. Актера не стало в 2021 году, ему было 57 лет. Помимо успешной карьеры и преданных друзей, которые скорбели по нему, у Гарсона была несбывшаяся мечта о семейном счастье. Найти свою вторую половину он так и не смог.

В отличие от киногероя, актер был гетеросексуалом, однако женщину, которая бы стала его женой, матерью его детей, не встретил. Все романы оказались неудачными. Однако семьей обзавестись все же решился. В 2009 году Уилли усыновил семилетнего мальчика Нейтена, которому подарил всю нерастраченную любовь. О доброте и сильном характере Гарсона говорили все его близкие и коллеги, когда его не стало. Его вспоминали, как человека надежного, поддерживающего, умеющего находить радость даже в самый мрачный день. Таким запомнил отца и повзрослевший Нейтен.

Помимо «Секса в большом городе» в фильмографии Гарсона более 160 проектов! Он также пробовал себя в качестве режиссера в сериале «Белый воротничок». В числе самых известных киноработ — «Дикое сердце», «День сурка», «Маленький Манхэттен», «Скала», «Между небом и землей». Он также появлялся в эпизодах сериалов «Друзья», «Твин Пикс» и «Секретные материалы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус приехала вместе с сыном в Москву.